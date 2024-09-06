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Dilan - Engin Polat davasında karar! Engin Polat tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 06.09.2024 09:10 Güncelleme: 06.09.2024 11:48
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Dilan - Engin Polat davasında karar! Engin Polat tahliye edildi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye haberinin ardından Dilan Polat ilk sözleriyle dikkat çekti. Polat, sevinç çığlıkları atarken, "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." dedi.

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