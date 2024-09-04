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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de! Ankara'da kritik randevu | Aynı araçla Külliye'ye geçtiler

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:49 Güncelleme: 04.09.2024 13:41
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’de! Ankara’da kritik randevu | Aynı araçla Külliye’ye geçtiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de 12 yıl aradan sonra Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile Sisi aynı araçla havalimanından ayrılarak Külliye'ye geçti. Sisi'nin Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırılacak. İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Ayrıca Gazze'nin durumu da ele alınacak.

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