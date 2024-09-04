04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dilan- Engin Polat hakim karşısında! Polat çiftinden 'Pes' dedirten sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:18 Güncelleme: 04.09.2024 13:10
ABONE OL
Dilan- Engin Polat hakim karşısında! Polat çiftinden ’Pes’ dedirten sözler...

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından haklarında dava açılan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yargılanmasına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında, Polat çiftinin verdiği cevaplar dikkat çekti. Polat çifti hakim karşısında "işsizis hiçbir maddi gelirimiz yok" dedi. İşte haberin detayları...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör