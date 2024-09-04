04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: Katillerin yeri meclis değil mahkemeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:54 Güncelleme: 04.09.2024 17:29
ABONE OL
Başkan Erdoğan: Katillerin yeri meclis değil mahkemeler

Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşmaya imza atılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında iki ülke arasında 5 yıllık ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca İsrail'in Gazze'deki katliamı konusunda Mısır ile ortak görüşte olduklarının altını çizerken "Katillerin yeri meclis değil mahkemedir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör