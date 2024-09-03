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AK Parti'de değişim zamanı: Yenilenmenin fitili toplantıda ateşlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:25 Güncelleme: 03.09.2024 09:37
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AK Parti’de değişim zamanı: Yenilenmenin fitili toplantıda ateşlenecek

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de gündeme gelen 'değişim' çalışmalarına yönelik ilk adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün gerçekleşecek MKYK toplantısında atılacak. Toplantının ana gündem maddesi kongre takvimi ve partide yaşanacak değişim olacak. İşte detaylar...

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