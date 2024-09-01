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Netflix Kıbrıs'a barış getiren Türkleri hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 07:06
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Netflix Kıbrıs’a barış getiren Türkleri hedef aldı

Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ve LGBT sapkınlığını körükleyen Netflix, yine Türkleri hedef alan bir yapımı yayınlama hazırlığına girdi. Netflix, Rum yönetmen tarafından çekilen ve Rum oyuncuların oynadığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan yeni dizisi Famagusta'da (Magosa) Türk askerini sivilleri katlediyormuş gibi yansıttı. Dizi, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan görüntülerle Türkler aleyhine propaganda yaptı.

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