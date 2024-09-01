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AFAD'tan İstanbul ve 21 ile sarı kodlu uyarı! Aman dikkat yağış geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 00:55 Güncelleme: 01.09.2024 01:28
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AFAD’tan İstanbul ve 21 ile sarı kodlu uyarı! Aman dikkat yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından bu kez de AFAD'tan bir uyarı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, birçok ile yağış etkili olacağı belirtilirken"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi. İşte yurtta 5 günlük hava durumu ve haberin detayları...

Yurdun birçok noktasında hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken sağanak yağış etkili oldu. AFAD ve Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hafta sonu ve yeni haftada sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilmişti.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası bir uyarı da AFAD'tan geldi.

2 İLE TURUNCU 22 İLE SARI KOD!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 2 ilimize turuncu, 22 ilimize ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" denildi.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Tekirdağ'da turuncu kod, Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Manisa'da ise sarı kod uyarısı yapıldı.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Paylaşımda, turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden 57 ihbar alındığı ve Karabük'te 5 kişinin tahliye edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.AFAD, 2 ilde turuncu, 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yaptı.

İŞTE 5 GÜNLÜK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Çanakkale'nin batısı dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri,öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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