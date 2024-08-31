31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 18:34 Güncelleme: 31.08.2024 18:58
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör