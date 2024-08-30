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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! " 5. kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 20:04 Güncelleme: 30.08.2024 20:47
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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 5. kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde yaptığı konuşmada İstiklal Harbinin dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak "Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen varını yokunu seferber edip istikbaline sahip çıkmıştır." dedi. Başkan Erdoğan, 85 milyonun aynı gemide olduğunun altını çizerek "Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan 5. kol aparatların tuzağına düşmeyeceğiz.Milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

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