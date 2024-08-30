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AK Parti seçmenine küfreden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 19:47
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AK Parti seçmenine küfreden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Başkan Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya ağır küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Sosyal medya platformlarında CHP taraftarlığı ile bilinen "Oğuzhan Atsız" rumuzlu kullanıcı X'teki bir sohbet odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve AK Parti seçmenini hedef alarak ağır küfürler etti.

Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.

Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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