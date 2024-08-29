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Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 17:31 Güncelleme: 29.08.2024 17:37
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Narin’in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber’den öğrendi...

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaptığı açıklamada "Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var. Rapor dakikalar içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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