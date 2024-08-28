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İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor! Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti | Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 22:29 Güncelleme: 28.08.2024 22:35
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İstanbul’un taksi sorunu çözülüyor! Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti | Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yaşayan vatandaşların şikayetlerinin başında gelen taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yapğtığı açıklamada " 2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

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