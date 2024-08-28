Dijital savaş Telegram'a sıçradı! Telegram CEO'sunun gözaltına alınmasının arkasında kim var?
Bir yanda Ukrayna-Rusya Savaşı, diğer yanda katil İsrail'in Gazze işgali devam ederken sosyal medya cephesinde taraflar Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'unun Fransa'da gözaltına alınması üzerinden karşı karşıya geldi. Meta ve X'te Gazze mesajlarını sansürleyen Batı'yı, Rus askerlerinin de kullandığı Telegram üzerinde hegemonya kurmaya çalışmakla suçlayanlar, Fransız büyükelçiliği önünde protesto gösterileri yaptı.
Rus menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.
Sabah'ın haberine göre Rusya'nın 'Mark Zuckerberg'i olarak bilinen Durov'un gözaltı olayının 'siyasi bir durum' olduğu iddia edilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Siyasi bir karar değil" açıklamasında bulundu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının arka planında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmaması yatıyor.
Telegram, Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor. Öte yandan Batı'nın ikiyüzlü tavrı burada da karşımıza çıkıyor. Öyle ki Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e orta parmak kaldırdığında alkışlayanlar bu kez baskı için gözaltına alıyor.
Öte yandan Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsi, Meta platformları için de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.
Rusya kendi birimlerine, Durov'un tutuklanmasının ardından Telegram'daki resmi yazışmaların silinmesi talimatını verdi. Nitekim Rus askerlerinin ve istihbaratının da Telegram kullandığı biliniyor.
CIA ve MOSSAD'ın Fransa'da Durov'dan Telegram'ın şifrelerini almayı ve kullanıcılarının kişisel verilerine erişmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Böylece terör ve şantaj yöntemleriyle siyonist kontrolünde olmayan Telegram'ın tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor.
GÖZALTI SÜRESİNİ UZATTILAR
Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı.
Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtilirken Telegram yönetimi, bunun 'saçmalık' olduğunu ve Avrupa Birliği yasalarına uygun hareket ettiklerini dile getirdi. Durov'un gözaltına alınması çok sayıda soru işareti yarattı:
İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım görüntüleri, siyonizmi eleştiren kullanıcıların gönderileri anında ortadan kaldırılıyor. Telegram ise İsrail'in yaptığı katliamı, bölgedeki acıları sansürsüz bir şekilde yayınlıyor.
RUSYA: CİDDİ KANIT YOKSA BU BİR TEHDİTTİR
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirterek, "Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve bir şirketin başkanının tehdit edilmesi anlamına gelecek" dedi.
ABD'NİN SEÇİM HAMLESİ Mİ?
RUSYA parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Volodin, ABD başkanlık seçimi arifesinde Başkan Joe Biden'ın Telegram'ın kontrolünü ele geçirmesinin önem arz ettiğini vurguladı.
ZUCKERBERG'DEN ŞOK İFŞAAT: BIDEN BİZE SANSÜR İÇİN DEFALARCA BASKI YAPTI
META Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne yazdığı mektupta, Kovid-19 paylaşımlarının platformlarından kaldırılması yönünde hükümet tarafından maruz kaldığı baskılara karşı koymadığı için pişman olduğunu söyledi.
Zuckerberg ayrıca, başkanlık seçimlerinde "tarafsız kalacağını" duyurdu.
KÂĞIT UÇAK EYLEMİ
Kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve gizliliği konusunda devletlerle yoğun şekilde mücadele ettiğine dair sıklıkla açıklamalarda bulunan Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı.
Durov, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına da sahip. Durov, 2014'te Rusya'yı terk ederek Dubai'ye yerleşmişti. 40 yaşındaki Durov'un 15 milyar dolar serveti var.
GİZEMLİ BAKÜ ZİYARETİ
Siyasi analist Dmitriy Dirze yazdığı makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gitmesine dikkati çekti. Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.
Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.
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