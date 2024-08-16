TBMM'de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...
TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanlar görülürken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında yaşanan olayları anlattı. Yeşiltaş "Şık kendisine yönelik yapılan hiçbir uyarıyı dinlemedi. AK Partili vekillere de "teröristler" deyince ortalık karıştı. Bazı milletvekillerinin yaralandığını gördük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı. AK Parti toplantıya iştirak ederken MHP Grubu katılım sağlamadı.
MECLİS'TE 'TİP'İK PROVOKASYON
TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı. Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.
YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı.
TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanların olduğu ve temizlik görevlilerinin bölgeyi temizlediği iddia edildi.
"KES SESİNİ" DİYEREK BAĞIRDI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.
"BAZI VEKİLLER YARALANDI"
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ahmet Şık, AK Partili vekillere hakaretler ederek "teröristler" dedi. Alpay Özalan, Şık'ın sözleri sonrası üzerine yürüyerek yumruk attı. Çıkan kavgada bazı vekiller yaralandı. Şu an oturuma ara verildi. Şık kendisine yönelik yapılan uyarıları dinlemedi. AK Parti'ye yönelik hakaretler yağdıran Şık'a en büyük tepkiyi Alpay Özalan gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
- Ahmet Şık ve Alpay Özalan kavga olayı nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi parti vekili? Mecliste (TBMM) kavga son dakika
- Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?
- Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...
- Marmara'da deprem! Yalova ve Bursa'dan hissedildi! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?
- Real Madrid - Atalanta MAÇ ÖZETİ | UEFA Süper Kupa maçını kim kazandı? Real Madrid - Atalanta mücadelesi kaç kaç bitti?