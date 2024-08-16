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TBMM'de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 14:49 Güncelleme: 16.08.2024 16:13
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TBMM’de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...

TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanlar görülürken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında yaşanan olayları anlattı. Yeşiltaş "Şık kendisine yönelik yapılan hiçbir uyarıyı dinlemedi. AK Partili vekillere de "teröristler" deyince ortalık karıştı. Bazı milletvekillerinin yaralandığını gördük" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı. AK Parti toplantıya iştirak ederken MHP Grubu katılım sağlamadı.

MECLİS'TE 'TİP'İK PROVOKASYON

TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı. Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.

AHaber CANLI YAYIN

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı.

TBMM'nin zemininde çıkan kavga sonrası kanların olduğu ve temizlik görevlilerinin bölgeyi temizlediği iddia edildi.

"KES SESİNİ" DİYEREK BAĞIRDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

"BAZI VEKİLLER YARALANDI"

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Şık, AK Partili vekillere hakaretler ederek "teröristler" dedi. Alpay Özalan, Şık'ın sözleri sonrası üzerine yürüyerek yumruk attı. Çıkan kavgada bazı vekiller yaralandı. Şu an oturuma ara verildi. Şık kendisine yönelik yapılan uyarıları dinlemedi. AK Parti'ye yönelik hakaretler yağdıran Şık'a en büyük tepkiyi Alpay Özalan gösterdi.

İŞTE KAVGANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

TBMM’de tekme tokat kavga!TBMM’de tekme tokat kavga! TBMM'DE TEKME TOKAT KAVGA!

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