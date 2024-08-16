TBMM’de tekme tokat kavga! Yerler kan oldu! Can Atalay oturumunda ortalık karıştı...

"BAZI VEKİLLER YARALANDI"

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Şık, AK Partili vekillere hakaretler ederek "teröristler" dedi. Alpay Özalan, Şık'ın sözleri sonrası üzerine yürüyerek yumruk attı. Çıkan kavgada bazı vekiller yaralandı. Şu an oturuma ara verildi. Şık kendisine yönelik yapılan uyarıları dinlemedi. AK Parti'ye yönelik hakaretler yağdıran Şık'a en büyük tepkiyi Alpay Özalan gösterdi.