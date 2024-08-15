TBMM’de Filistin Özel Oturumu | Dünyanın gözü Ankara’da! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Gazze için ne mesaj verecek?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Filistin Özel Oturumu'nu başlattı

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır.

Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı. On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum.

Masum çocukların ölümünü izleyen dünyaya bir kez daha sorumluluk alma çağrısı yapıyorum.