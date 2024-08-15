TBMM'de Filistin Özel Oturumu | Dünyanın gözü Ankara'da! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Gazze için ne mesaj verecek?
Son dakika haberine göre TBMM, Filistin Özel Oturumu gündemiyle toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumun açılışını yaptı. Kurtulmuş, "Devlet ve millet olarak Filistin halkının yanında ortak bir duruş sergilemiş dünyadaki ender ülkelerdeniz." dedi. TBMM Başkanı, UCM davasının Filistin için yeni bir başlangıç olduğunun altını çizerken "Netanyahu ve çetesinin yargılanacağı günler yakındır." ifadelerini kullandı. Daha sonra kürsüye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünyaya seslendi. Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz." dedi. Gazze'de yaşanan soykırımı Türkiye'nin dünyaya duyurduğunu ifade eden Abbas, teşekkür etti. Netanyahu ve beraberindekilerin işledikleri savaş suçları için yargılanacaklarını da ifade eden Abbas, "Hesaba çekilecekler." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin Özel Oturumu başladı. Özel oturumun açılışını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşma ile yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, "Devlet ve millet olarak Filistin halkının yanında ortak bir duruş sergilemiş dünyadaki ender ülkelerdeniz." dedi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır.
Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir.
İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı. On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum.
Masum çocukların ölümünü izleyen dünyaya bir kez daha sorumluluk alma çağrısı yapıyorum.
Haniye Filistin tarihine ilk seçilmiş başbakan olarak tarihe geçti ve şu sözü tarihe geçti: "Benim çocuklarımın ve torunlarımın kanı, Gazzeli çocukların kanından daha değerli değildir"
Uluslararası Adalet Divanı'nın açtığı dava ile birlikte umarız ki Filistin için yeni bir dönem başlar. Netanyahu ve çetesi sanmasın ki işler onlar için iyi gidecek. Bu onların iyi günleri. Onların yargılanacağı günler yakındır. Türkiye'nin dava sürecindeki şahsiyetli duruşuyla ülkemizin pozisyonunu teyit ediyoruz.
Filistin için milli bir davadır. Filistin bize Hz. Ömer'den bir mirastır. Selahaddin Eyyübbi'den bir mirastır. Sultan Abdulhamid Han'ın mirasıdır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Filistin davasının başarıya kavuşmasını da göreceğiz. 1967 sınırlarında özgür bir Filistin kurulana kadar bu dava devam edecek.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS DÜNYAYA NE MESAJ VERECEK?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de kürsüye geldi. Abbas, konuşmasının başında "Konuşmama on binlerce şehidimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. İsrail'in saldırıları, cinayetleri ve soykırımı nedeniyle şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider İsmail Haniye'ye karşı işlenen suç olmuştur." dedi.
İşte Mahmud Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye parlamentosunun saygıdeğer milletvekilleri, kardeş Türk halkı Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizlere mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. Sizlere, büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla gelmiş bulunmaktayım. 1948'den bu yana büyük felaketi yaşamış halkımın mesajıyla geliyorum. Halkım uluslararası adaletten yoksun olarak toprağına, vatanına, kutsallarına ve değişmez milli haklarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taclandıracağına ve uzun zamandan beri devam eden bu belanın son bulacağına inanmaktadır.
Konuşmama on binlerce şehidimize rahmetle söze başlamak istiyorum. İsrail'in saldırıları, cinayetleri ve soykırım suçu nedeniyle Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider İsmail Heniyye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Şimdi sizleri çok değerli kardeşlerim İsmail Heniyye'nin ve Filistinli şehitlerin ruhlarına fatiha okumaya davet ediyorum.
Bu Meclis çatısı altında toplanan tüm milletvekillerini halkımızın adil davasını savunduğunuz için selamlıyorum. Biliyorum ki, bu konu bütün ilginizin odağında yer almaktadır ve bu mecliste bununla ilgili tartışmalar yürütmüş bulunmaktasınız. Filistin halkına karşı işlenen tarihi adaletsizliğe, katliamlarına, savaş suçlarına ve soykırıma karşı sizler bu Filistinlilerin yanında yer almaktasınız. Allah aşkına soruyorum her gün İsrail işgal devletinin Gazze'de bulunan özellikle de bir kaç gün önce yüzden fazla şehidin verildiği okul katliamı da olmak üzere her gün sığınma kamplarına gerçekleştirilen katliamlara uluslararası toplum nasıl sessiz kalabiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz. Öte yandan İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanımıza karşı işlediği suçları reddeden ve kınayan Türkiye'nin tüm siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tutumlarından dolayı kutluyorum. Yine samimi duyguları ve asil duruşu ile Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımız Filistin ve Kudüs için şehit olan Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını da kutluyorum. İsrail ile ticareti durdurması, 10 milyar dolarlık ticareti Türkiye Filistin halkına destek için durdurdu. Filistin davası Türkiye'de bir ana mesele haline gelmiştir. Bu Türk halkının ve Türk halkının ahlakının ve politikasının bir göstergesidir.
BUGÜNE KADAR 55 YABANCI LİDER KONUŞTU
TBMM bugüne kadar 55 yabancı devlet başkanı ve lider Genel Kurul'a hitap etti. Bunlar arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya Cumhurbaşkanı Crhistian Wulff, ABD Başkanları Barack Obama, Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Başkanları Ebulfeyz Elçibey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Gürcistan Devlet Başkanı Euard Shcvardnadze, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ve Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali gibi isimler yer alıyor..
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