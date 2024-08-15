Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da! TBMM Genel Kurulu'nda hitap edecek! Abbas ne mesaj verecek?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün Türkiye'ye gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde görüştü. 5 aylık aranın ardından yapılan görüşmenin ardından Abbas, bugün TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünde anlatması bekleniyor. İşte detaylar...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GAZZE VURGUSU: BATI'NIN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin detayları belli oldu.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS KÜLLİYE'DE! A HABER EDİTÖRÜ DETAYLARI AKTARDI
Merak edilen görüşmeye ilişkin detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan aktardı. Bacaksız görüşmeye ilişkin açıklamalarında "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın uzun süredir gündemde olan Türkiye'de ziyareti nihayet gerçekleşiyor. Aslında ziyaret daha önce 14 Temmuz'da planlanmıştı ancak Abbas'ın rahatsızlığı nedeniyle bu ziyaret ertelenmiş ve tarih olarak da 14 Ağustos belirlenmişti. Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi yaklaşık 19:25'te başladı. İkilinin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme başlayacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuğu Mahmut Abbas onuruna bir yemek verecek. Görüşmede masada olan başlıkların en önemlisi ve en kritiği İsrail'in Gazze'de devam eden katliam, Gazze'deki insani kriz öte yandan devam eden ateşkes arayışları olacak. Son dönemde özellikle İran ve İsrail arasında ki gerilim, bölgede artan tansiyon da masadaki önemli konu başlıkları arasında yer alacak." İfadelerini kullandı.
BUGÜN TBMM'YE HİTAP EDECEK
Abbas'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.
MAZLUM FİLİSTİN HALKININ SESİNİ DUYURACAK
1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanacak.
TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.
ÜÇLÜ GÖRÜŞME
Abbas, 15 Ağustos'ta Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis'te bir araya gelecek.
ABBAS'IN KONUŞMASI İNGİLİZCE, TÜRKÇE VE FRANSIZCAYA ANLIK OLARAK TERCÜME EDİLECEK
Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. 1935 doğumlu 88 yaşındaki Abbas'ın sağlık durumu dikkate alınarak oturarak konuşma yapabilecek şekilde önlem de alınacak. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN LOCADAN DİNLEYECEK
Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda kendisine ayrılan locadan dinleyecek. Genel Kurul özel toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. Sergide bir süre önce İsrail'in İran'da şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye'ye ait fotoğraflar da yer alacak.
KUŞ UÇURTULMAYACAK
Abbas'ın ziyareti nedeniyle TBMM'de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Abbas için devlet başkanlarına uygulanan A protokol güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Özel davetliler dışında ziyarete kapalı olacak olan TBMM'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
BUGÜNE KADAR 55 YABANCI LİDER KONUŞTU
TBMM bugüne kadar 55 yabancı devlet başkanı ve lider Genel Kurul'a hitap etti. Bunlar arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya Cumhurbaşkanı Crhistian Wulff, ABD Başkanları Barack Obama, Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Başkanları Ebulfeyz Elçibey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Gürcistan Devlet Başkanı Euard Shcvardnadze, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ve Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali gibi isimler yer alıyor.
ÜÇÜNCÜ KEZ KONUŞACAK
Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de üçüncü kez konuşma yapmış olacak. Abbas daha önce de Filistin Cumhurbaşkanı ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı sıfatlarıyla iki kez konuşma yapmıştı.
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