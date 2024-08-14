Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara’da! Başkan Erdoğan Külliye’de görüştü | Gazze vurgusu: Batı’nın sessizliği kabul edilemez

GAZZE VURGUSU: BATI'NIN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin detayları belli oldu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS KÜLLİYE'DE! A HABER EDİTÖRÜ DETAYLARI AKTARDI

Merak edilen görüşmeye ilişkin detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan aktardı. Bacaksız görüşmeye ilişkin açıklamalarında "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın uzun süredir gündemde olan Türkiye'de ziyareti nihayet gerçekleşiyor. Aslında ziyaret daha önce 14 Temmuz'da planlanmıştı ancak Abbas'ın rahatsızlığı nedeniyle bu ziyaret ertelenmiş ve tarih olarak da 14 Ağustos belirlenmişti. Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesi yaklaşık 19:25'te başladı. İkilinin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme başlayacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuğu Mahmut Abbas onuruna bir yemek verecek. Görüşmede masada olan başlıkların en önemlisi ve en kritiği İsrail'in Gazze'de devam eden katliam, Gazze'deki insani kriz öte yandan devam eden ateşkes arayışları olacak. Son dönemde özellikle İran ve İsrail arasında ki gerilim, bölgede artan tansiyon da masadaki önemli konu başlıkları arasında yer alacak." İfadelerini kullandı.