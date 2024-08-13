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Nereden nereye | AK Parti 23 yaşında! İşte kısacık ömre sığan asırlık projeler

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 11:48 Güncelleme: 13.08.2024 11:58
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Nereden nereye | AK Parti 23 yaşında! İşte kısacık ömre sığan asırlık projeler

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu. Ayrıca, AK Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı.

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