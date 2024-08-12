İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin açıklama

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.