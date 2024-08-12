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Çukurova Uluslararası Havalimanı'na vatandaşlar akın etti: 24 saatte 11 bin yolcu...

Giriş: 12.08.2024 21:07
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Çukurova Uluslararası Havalimanı’na vatandaşlar akın etti: 24 saatte 11 bin yolcu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 10 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ilk uçağın 11 Ağustos’ta saat 11.45’te indiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Uraloğlu, havalimanında 24 saatte toplam 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve toplam 11 bin 108 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

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