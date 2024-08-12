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AK Parti MYK toplanıyor! İşte masadaki konular...

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 21:52 Güncelleme: 12.08.2024 00:13
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AK Parti MYK toplanıyor! İşte masadaki konular...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 23'üncü kuruluş yılı programının hazırlıkları ele alınacak. İç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum da toplantının gündeminde olacak. İşte masadaki konu başlıkları...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun bir gündemle bugün toplanacak.

AK PARTİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

81 İLDE KUTLAMALAR OLACAK

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DE MASADA!

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.

Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

ANA GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM!

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.

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