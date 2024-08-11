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Son dakika | CHP'de para kuleleri davası! İddianame tamamlandı! İl başkanlığı binasının hazineye devredilmesi isteniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 14:24 Güncelleme: 11.08.2024 14:50
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Son dakika | CHP’de para kuleleri davası! İddianame tamamlandı! İl başkanlığı binasının hazineye devredilmesi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazineye devri talep edildi.

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