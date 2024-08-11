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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'dan dünyaya seslenecek! Katil İsrail'in zulmünde yaralananlar da konuşmayı izleyecek

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:03
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara’dan dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da konuşmayı izleyecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü de TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Abbas’ın TBMM’de yapacağı konuşma öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyareti dolayısıyla yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Meclis Genel Kurulu 15 Ağustos'ta toplanacak.

Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Genel Kurulda ilk olarak Kurtulmuş konuşacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verecek. Abbas, Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başkan Recep Tayyip ErdoğanFilistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Olağanüstü toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Meclis'te konuşacakFilistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Meclis'te konuşacak

Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek.

TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

Ayrıca Meclis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak.

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