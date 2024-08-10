10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika... Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu: Önemli gelişme hakkında açıklama yapacağım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 19:51 Güncelleme: 10.08.2024 20:05
ABONE OL
Son dakika... Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu: Önemli gelişme hakkında açıklama yapacağım

Son dakika.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör