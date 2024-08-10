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Başkan Erdoğan Haniye'nin oğullarını kabul etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 21:01 Güncelleme: 10.08.2024 21:14
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Başkan Erdoğan Haniye’nin oğullarını kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da hain bir suikasta uğrayarak şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi kabul etti. Başkan, kabulde İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

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