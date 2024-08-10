Bakan Uraloğlu saat verdi! Instagram erişime açıldı mı? Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." paylaşımında bulundu. Paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu saat 21.30 itibarıyla Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Instagram saat 21.30 itibarıyla Türkiye'de erişime açıldı. Bilişim Uzmanı Deniz Unay, konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.
Bu paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada 21.30'da Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını bildirdi.
Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...
"Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Meta Platforms Şirketinin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur:
Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:
Yasal Uyum ve içerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda,Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA AİT SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANICI HAKLARI KORUNACAKTIR
Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyar yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.
PKK, PYD, FETÖ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT HESAPLAR KALDIRILACAK
Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda süreçte is birliği yapan Meta Platforms yetkilileri ve paydaşlara teşekkür ediyor, Instagram'ın bugün saat 21.30 (TS) sularında yeniden erişime açılacağını bildirmek istiyoruz.
21.30'DA ERİŞİM ENGELİ KALKIYOR
Bakan Uraloğlu, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
"INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu.
"60 MİLYON KULLANICININ HAKKINI GÖZETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Bakan Uraoğlu'ndan Instagram hesabından ilk açıklama: En başından beri biz; platformlardan Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve kanunlara saygı göstermelerini, hassasiyetlerimizi dikkate almalarını ve taleplerimize uymalarını istedik.
Bu doğrultuda, META Platforms Şirketi'nin temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda META yetkilileri tarafından aşağıdaki hususlarda fikir birliğine varıldı.
Yasal Uyum ve İçerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların, herhangi bir bildirim gereği olmaksızın derhal kaldırılması sağlanacaktır.
Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır.
Terörle Mücadele ve İçerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin kaldırılması konusunda gerekli özen gösterilecektir. Ülkemizdeki 60 milyon kullanıcının hakkını gözetmeyi sürdüreceğiz.
Bilişim Uzmanı Deniz Unay, konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Unay'ın açıklamları şöyle: "Bu süreçte katalog suçlar dediğimiz dediğimiz suçlar ön plandaydı. Kamuoyunun dediği gibi işte Haniye ve Hamas ön planda değildi. Daha doğrusu katalog suçlar ön plandaydı. Daha çok gençleri uyuşturucuya sevk eden paylaşımlar, bazı PKK'lar ve Suriye ile ilgili yapılan bir takım paylaşımlar bununla birlikte Selçuk Bayraktar ve birtakım devlet yetkililerinin isimlerinin görselleri kullanılarak oluşturulan DepFake videolar ile birlikte güya yatırımcılık faaliyetiyle dolandırıcılık yapılıyordu. Bunlar katalog suçlar içerindeydi. Doğrusu işin içerisinde siber dolandırıcılık, uyuşturucuya özendirme, PKK ve FETÖ ile ilgili bazı paylaşımlar buna ilaveten çocuklarımız ve gençlerimizi maalesef olumsuz yönde etkileyecek katalog suçların tamamıyla ilgili problemler vardı. Bu problemlerden dolayı META yetkililerin atmış olduğu adıma doğru açıkçası çok da memnunuz. Çünkü çok şiddetli şikayet vardı. Bununla ilgili önlem alınması gerekiyordu. Umarım bu önlemler sağlıklı bir şekilde alınmıştır.
VPN'LERİ KAPATIN
Instagramı kullanan belki ilk 5 ülkeden biriyiz. En 22.00 itibariyle tüm Türkiye'de bir VPN ayarlaması gerekmeksizin herkes Instagrama rahat bir şekilde girecektir. VPN ayarlarını kullanan varsa bunları kapatmaları ve güvenli bir şekilde internete bağlasın. Çünkü güvenlik zafiyeti olmasın.
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