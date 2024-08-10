Bakan Uraloğlu saat verdi! Instagram erişime açıldı mı? Uzman isim A Haber’de uyardı: VPN’leri kapatın

Instagram (ARŞİV)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINA AİT SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANICI HAKLARI KORUNACAKTIR

Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyar yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.



PKK, PYD, FETÖ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT HESAPLAR KALDIRILACAK

Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda süreçte is birliği yapan Meta Platforms yetkilileri ve paydaşlara teşekkür ediyor, Instagram'ın bugün saat 21.30 (TS) sularında yeniden erişime açılacağını bildirmek istiyoruz.