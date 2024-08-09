Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli

AYRIM YAPMADAN HER KULÜBÜ TEŞVİK EDİYORUZ

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle beğeniyle takip ettiği sporcuların da topluma örnek olmalarını diliyoruz. Bu amaçla hareket eden kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik.