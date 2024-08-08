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Kara, Deniz ve Hava Komutanlığı'nda atamalar Resmi Gazete'de!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 00:15 Güncelleme: 09.08.2024 00:36
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Kara, Deniz ve Hava Komutanlığı’nda atamalar Resmi Gazete’de!

Başkan Erdoğan'ın imzası ile Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına atamalar yapıldı. 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıklarında birçok general ve amirallerin atamaları yapıldı.

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapılırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atamalar:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 32 amiralin ataması yapıldı.

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