Kara, Deniz ve Hava Komutanlığı'nda atamalar Resmi Gazete'de!
Başkan Erdoğan'ın imzası ile Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına atamalar yapıldı. 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıklarında birçok general ve amirallerin atamaları yapıldı.
Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapılırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atamalar:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 generalin ataması yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Perseid meteor yağmuru 2024 ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Perseid Meteor yağmuru saat kaçta, kaç dakika sürüyor?
- 2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
- KPSS'siz memur alımı başladı! MİT 2024 personel alımı başvuru ekranı | İşte aranan şartlar...
- 47 48 49 50 yaşa erken emeklilikte piyango vurdu! 1999 2000 2005 sigorta girişi olana...
- KPSS DHBT başvuru ekranı 2024 | KPSS DHBT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ücreti ne kadar?
- AÖF kayıt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kayıt takvimi...
- Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?