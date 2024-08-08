Kara, Deniz ve Hava Komutanlığı’nda atamalar Resmi Gazete’de!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kara, deniz ve hava kuvvet komutanlıklarında birçok general ve amirallerin atamaları yapıldı.

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapılırken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atamalar: