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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu | Masada hangi konular var?

Giriş: 04.08.2024 18:17 Güncelleme: 04.08.2024 18:37
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu | Masada hangi konular var?

Kritik Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Toplantının ana gündemi ise katil İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'daki yüksek gerilim olacak. Ayrıca toplantıda terörle mücadele operasyonları ve enflasyondaki hedef ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerde ele alınacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)


ANA GÜNDEM ORTA DOĞU
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon bir hayli yüksek. Toplantının ana gündemi ise Orta Doğu'daki yüksek gerilim olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)

NETANYAHU'YA KARŞI İZLENECEK YOL HARİTASI
Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)

FİLİSTİNLİLERE ACİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI
Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.


Terörle mücadele (ARŞİV)Terörle mücadele (ARŞİV)

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK
Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (ARŞİV)

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.


ENFLASYON MASADA
Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

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