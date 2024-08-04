Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Ana gündem Orta Doğu | Masada hangi konular var?





ENFLASYON MASADA

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.