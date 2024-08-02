İstanbul’daki su ve doğal gaz faturaları arasındaki fark dudak uçuklattı! İmamoğlu’nun ucuz su vaadi büyük balon çıktı! 30 metreküpte yüzlerce lira fark...

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNDE SU SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜ AMA...

Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Melen Projesi ile şehre getirdiği suyu yüksek miktarlarda bedelle vatandaşa verirken doğal gaz konusunda ortaya çıkan rakamlar çok daha düşük.