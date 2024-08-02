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İstanbul'daki su ve doğal gaz faturaları arasındaki fark dudak uçuklattı! İmamoğlu'nun ucuz su vaadi büyük balon çıktı! 30 metreküpte yüzlerce lira fark...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 16:31 Güncelleme: 02.08.2024 16:45
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İstanbul’daki su ve doğal gaz faturaları arasındaki fark dudak uçuklattı! İmamoğlu’nun ucuz su vaadi büyük balon çıktı! 30 metreküpte yüzlerce lira fark...

İstanbul'da göreve gelmeden önce vatandaşa temiz ve ucuz su vaadi veren Ekrem İmamoğlu, suya yaptığı üst üste zamlarla tepki çekerken İSKİ'nin de fatura okuma gün sayısını geciktirmesi İstanbulluyu çileden çıkardı. Bin liranın üstünde faturalarla karşılaşan İstanbullular duruma tepki gösterirken İstanbul'da ucuz su vaadi veren İmamoğlu 16-30 metreküp arası kullanımda metreküp fiyatını 49,17 TL'ye çıkardı. Başkan Erdoğan'ın İBB başkanı olduğu süreçte Melen projesiyle birlikte şehre getirilen suyu yüksek miktarda bedelle vatandaşa veren İmamoğlu tepkileri görmezden gelmeye devam ediyor. 30 metreküp su tüketiminde faturalar 1000 TL'yi aşarken, devletin verdiği destekler sonucu İstanbul'da 30 metreküplük doğal gaz tüketiminin bedeli sadece 206 TL. İşte detaylar...

Son dönemde İstanbul'da suya ve toplu ulaşıma yapılan zamlar İstanbulluyu bezdirirken özellikle su fiyatları vatandaşın cebini yakıyor.

CHP'Lİ İBB'DEN SUYA ZAM YAĞMURU

Seçimlerden önce İstanbul'da hayatı kolaylaştıracağını ve şehir genelinde ucuz su sağlanacağı vaadinde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu suya yaptığı üst üste zamlarla büyük tepki çekti.

BİR DE FATURA OYUNU

Diğer yandan bununla da yetinmeyen İmamoğlu'nun İSKİ'sinin fatura okuma gün sayısını 40'ın üstüne çıkarması nedeniyle milyonlarca vatandaş yüksek fatura ödemek zorunda kaldı.

DEVLET DOĞAL GAZA DESTEK VERDİ İBB ZAM YAĞMURUNA TUTTU

Devlet doğal gaz konusunda aylardır vatandaşa destek verirken, İmamoğlu yönetimindeki İSKİ yaptığı üst üste zamlarla vatandaşa yük oldu.

30 METREKÜP SU FATURASI 1475 TL!

İstanbul'da suyun birim fiyatı metreküp başına 32,28 TL olarak belirlenirken, 16-30 metreküp kullanımlarda bu rakam 49,17 TL'ye çıkıyor. Bu rakamlarla birlikte 30 metreküp su kullanılan bir konutta aylık su faturası 1475 TL'yi buluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNDE SU SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜ AMA...

Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Melen Projesi ile şehre getirdiği suyu yüksek miktarlarda bedelle vatandaşa verirken doğal gaz konusunda ortaya çıkan rakamlar çok daha düşük.

DOĞAL GAZ YURT DIŞINDAN GELMESİNE RAĞMEN DAHA UCUZ!

Özellikle hükümet doğal gazı Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden almasına rağmen vatandaşın yanında dururken, İstanbul'da doğal gazın metreküp fiyatı 6,88 TL olarak dikkat çekiyor.

DOĞAL GAZ FATURASI KAT KAT DAHA DÜŞÜK

Ufak bir hesaplama sonucu 30 metreküp suyun 1475 TL'yi bulduğu İstanbul'da yurt dışından alınmasına rağmen 30 metreküp doğal gaz için vatandaşlar sadece 206 TL ödüyor.

İSKİ’den fatura üzerinden büyük soygunİSKİ’den fatura üzerinden büyük soygun

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