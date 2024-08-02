İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı yine küstahça hedef aldı! İmamoğlu'na methiyeler dizdi
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı. Paylaşımında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise "Daha güzel günlere umut edelim" ifadeleri ile övgüler yağdırdı. Katz'ın alçak paylaşımına kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı.
Sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Katz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise övgüler dizdi.
KATZ'DAN BİR ALÇAK PAYLAŞIM DAHA
Türkiye'nin Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası aldığı yas kararını hazmedemeyen Katz'ın tahrik edici yeni açıklaması şöyle : Recep Tayyip Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna rağmen sırf Hamas'ın katillerine, tecavüzcülerine verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi diktatörlüğe çeviriyor.
Hatırlanacağı üzere işgalci İsrail'in dijital şubesi Instagram'ın İsmail Haniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Açıklamasında erişim engeline de değinen Siyonist Bakan Katz, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir sporcu Türk sporcuyu yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri çatışmasının olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunuyor, ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçısına zarar veriyor. yılda 6 milyar dolar.
Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını aşındırıyor." ifadelerine yer verdi.
İMAMOĞLU'NA METHİYELER
Katz, açıklamasının sonunda ise İmamoğluı'na resmen övgü yağdırarak şu ifadeleri kullandı: "Daha güzel günlere umut edelim."
ALÇAK PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI
Katz'ın alçak paylaşımına kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptığı konuşmada "Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." çıkışı sonrasında küstah ifadeler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.
SİYONİST BAKANDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"ERDOĞAN, SADDAM HÜSEYİN'İN İZİNDEN GİDİYOR"
Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KLAVYE SOYTARILARI BİZİ KORKUTAMAZ
Katz'ın bu açıklamaları Türkiye'den büyük tepki toplarken Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Katz'a yanıt verdi.
Başkan Erdoğan "Biz, İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.
Katz tahrik edici açıklamalarına devam ederken bu sefer de Türkiye'nin Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası aldığı yas kararını hedef aldı.
HEDEFİNDE YİNE TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VAR
Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
İşte Katz'ın paylaşımı:
Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim
İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.
SINIR DIŞI ETME TEHDİDİ
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ben-Gvir, "Türk büyükelçisi bayrağı tamamen indirmeye ve ülkesine dönmeye davetlidir. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ı Türk büyükelçisini duruşmaya hazırlık amacıyla çağırmaya ve onu ülkeden sınır dışı etmeye davet ediyorum." dedi.
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