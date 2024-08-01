01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları masada

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 09:50 Güncelleme: 01.08.2024 11:20
ABONE OL
Yüksek Askeri Şura YAŞ toplanıyor! Terfi ve atama dosyaları masada

Yüksek Askeri Şura, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

AHaber CANLI YAYIN

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör