Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı! Terfi ve atama dosyaları masada
Yüksek Askeri Şura, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılıyor.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.
MİLLİ ÇIKARLARIMIZI SONUNA KADAR KORUMAKTA KARARLIYIZ
Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tedbiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
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