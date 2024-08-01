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Son dakika | PKK'ya peş peşe ağır darbe! 67 terörist sarı torbada

Giriş: 01.08.2024 12:13
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Son dakika | PKK’ya peş peşe ağır darbe! 67 terörist sarı torbada

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 67'si son bir haftada olmak üzere, bu yılın başından itibaren 1588 teröristi etkisiz hale getirmiştir" dedi.

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