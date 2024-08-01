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Son dakika | MİT koordine etti! Ankara'da ABD ve Rusya arasında casus takası

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 16:33 Güncelleme: 01.08.2024 17:01
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Son dakika | MİT koordine etti! Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası

Son dakika haberi... MİT'in koordine ettiği operasyonda takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı.

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