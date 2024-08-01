Netanyahu'nun ABD ziyareti fitili yaktı! Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme planı devreye alındı
İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti sonrası Beyrut ve Tahran'da yapılan iki suikast, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme planlarını açıkça ortaya koydu. Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükrü ve ardından Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesiyle birlikte bölgeden yükselecek ateşin 3. Dünya Savaşı'na neden olacağı kamuoyunda dile getiriliyor.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.
SÜREÇ NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI BAŞLADI
Gazze'de yaptığı katliamlar ve UCM'nin aldığı kararların ardından köşeye sıkışan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor.
Netanyahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmış, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etmişti.
SOYKIRIMI İNKAR ETTİ
Kongre'de bir saat boyunca konuşan ve alkış yağmuruna tutulan Netanyahu, Gazze'de sivilleri öldürdüklerini inkar etmiş ve "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.
NETANYAHU ABD'DE KENDİNİ AKLADI YENİ KATLİAMLAR İÇİN DESTEK ALDI
Aynı günlerde ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu. Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazmıştı.
FİTİLİ GOLAN SALDIRISI ATEŞLEDİ
ABD basını Netanyahu'nun kirli planını yazarken 27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
PLANI HAREKETE GEÇİRDİLER
Saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'de binlerce kişiyi öldürmemiş gibi mağdur rolüne bürünerek daha önceden hazırladığı planı harekete geçirdi.
Netanyahu sözde ABD programını yarıda kesip İsrail'e geri döndü ve Güvenlik Kabinesi'ni topladı. Bu noktadan sonra ABD'nin desteğini alan İsrail 30 Temmuz akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken İsrail ordusu, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.
LÜBNAN SALDIRISINI ÜSTLENİP HANİYE'YLE İLGİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER
Bu saldırıdan 7 saat sonra İran'ın başkenti Tahran'da olan Hamas Lideri Haniye'nin şehit edildiği haberi ajanslara yansıdı. Katil İsrail, Lübnan'daki saldırıyı üstlenirken Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili sessizliğe büründü.
NETANYAHU'DAN TOPLANTI KARARI
İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.
İSRAİL'İN HAMİSİ ABD ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ
Tüm bu yaşananların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi.
Blinken, Singapur ziyareti sırasında Gazze'deki duruma ve ateşkesin önemine ilişkin Channel News Asia'ya konuştu.
Bakan Blinken, Heniyye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde yanıt verdi.
Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
HAMAS LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN ESİRLER İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Blinken, daha kalıcı barış ve güvenlik için her şeyi daha iyi bir yolda ilerletmenin hayati önem taşıdığını kaydederek, buna odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.
"HİÇBİR ŞEY ATEŞKESE ULAŞMANIN ÖNEMİNİ ORTADAN KALDIRMAZ"
Blinken ayrıca Singapur ziyareti kapsamında Singapur'un eski ABD Büyükelçisi Chan Heng Chee'nin moderatörlüğündeki "Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenliği ve Refahı Geliştirme" başlıklı programa katıldı.
HAMAS'I SUÇLADI
Burada bir katılımcının Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin görüşünü ve bu durumun müzakereleri nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Blinken, "Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz. Bu açıkça esirlerin çıkarına, onların eve getirilmesi için. Bu, Gazze'de her gün acı çeken ve Hamas'ın sebep olduğu çapraz ateşte kalan çocuk, kadın ve erkek Filistinlilerin de çıkarına." ifadelerini kullandı.
Blinken, ilk günden bu yana sadece Gazze'de daha iyi bir noktaya ulaşmaya, kuzeyde Lübnan ve Hizbullah, Kızıldeniz'de Husiler, İran, Suriye veya Irak fark etmeksizin, çatışmanın yayılmasını önlemeye çalıştıklarını savunarak, "Daha iyi bir noktaya gelebilmemizi sağlamanın en önemli anahtarı da ateşkesi sağlamak." diye konuştu.
İSRAİL'İN SAVUNMASINA YARDIM EDERİZ
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in saldırıya uğraması durumunda ABD'nin yardım edeceğini belirtti. Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda konuşan Austin, ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin mesajlar verdi.
Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail'in savunmasına yardım ederiz." dedi.
Durumun bu noktaya gelmesini istemediklerini kaydeden Austin, "Bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Bu konuda yoğun çalışıyoruz, şu andaki tansiyonu düşürmeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye yardımcı olacak şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Austin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması konusunda da, medyaya yansıyanlar dışında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.
BİRKAÇ SALDIRI VEYA SUİKASTLA DA YETİNMEZLER
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Doğrusu bu fotoğraf sadece katil Netanyahu'yu değil, CIA'yı da, MOSSAD'ı da, CENTCOM'u da daha pervasız yapmaya yetti. Böyle giderse bunlar, birkaç saldırı veya suikastla da yetinmezler..." ifadelerini kullandı.
İşte Mahmut Övür'ün 1 Ağustos tarihli yazısı:
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği başkent Tahran'da suikasta uğraması, neresinden bakarsanız bakın, sadece bölgeyi değil küresel dengeleri de sarsabilecek bir olay.
Olağan şüphelinin İsrail olması, hatta arka planda İran'ın iç hesaplaşmaları, konuğunu koruyamaması, şüphe yaratan ABD'yle gizli kapaklı ilişkileri ya da İran'da CIA-MOSSAD gibi Batılı istihbarat örgütlerinin cirit atması gibi iddialar seslendirilse de gerçekleşen olay etkileri bakımından çok daha büyük bir küresel hesaba dayanıyor.
Hem Lübnan hem de Haniye saldırısı öncesi dünyadaki tabloya bakın. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i soykırım suçlusu ilan ediyor, o sürece destek veren Güney Afrika'dan İspanya'ya, Brezilya'dan İrlanda'ya dünyanın 150'ye yakın ülkesi çok açık biçimde "iki devletli çözüm" formülüne sahip çıkıyor.
Bunun üstüne Çin'in Filistin örgütlerini birleştiren siyasi hamlesi ve Başkan Erdoğan'ın dolaylı da olsa küresel korku duvarlarını yıkan "İsrail'e de gireriz" çıkışı geliyor.
Dünyadaki siyasi hava büyük oranda Filistin ve Gazze'den yana esiyordu.
İşte tam bu noktada ABD, o utanç verici şovla devreye girdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı, iki başkan adayıyla da samimi fotoğraflar verdi.
Doğrusu bu fotoğraf sadece katil Netanyahu'yu değil, CIA'yı da, MOSSAD'ı da, CENTCOM'u da daha pervasız yapmaya yetti. Böyle giderse bunlar, birkaç saldırı veya suikastla da yetinmezler...
Bu da ABD ve İsrail eksenli Batı Bloku'nun dünyaya meydan okuduğunu ve büyük bir savaş hazırlığını gösteriyor. Görünen o ki, ya ABD başta Çin ve Rusya olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesinin kendisine ve kurduğu sisteme karşı çıkamayacağını görüyor ya da patronu olduğu küresel sistemin çöküşe geçtiğini gördüğü için son bir çılgınlığa imza atıyor.
İkinci ihtimal daha güçlü görünse de ortada garip bir durum daha var: Hiçbir ülke dünyanın gözü önünde 40 bin kişiyi katledip Gazze'yi yerle bir eden, bununla yetinmeyip Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Yemen'e ve en son Lübnan'a açık açık saldıran İsrail'i durdurmak için kılını kıpırdatmıyor.
Neymiş, arkasında ona destek veren bir Amerika var. Oysa bırakın Filistin'e destek veren İspanya gibi ülkeleri, İslam, Arap veya ABD'nin düşman ilan ettiği ülkeler bir araya gelse ABD kıpırdayamaz.
Mesela Çin, bir yandan İran ile Suudi Arabistan'ı bir araya getiriyor, Filistinli örgütleri buluşturuyor ama nedense onlara yönelik saldırılar ve soykırım karşısında sadece kınamakla yetiniyor. Bakın Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Haniye suikastıyla ilgili, "Daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceğinden derin endişe duyduğunu" belirtiyor ama sadece şunu söylemekle yetiniyor:
"Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerekiyor."
İyi de ABD'nin en büyük hedefi olduğunu bilen Çin, "Haydut devlet" İsrail'in soykırım yapmasına veya bölgeyi suikastlarla istikrarsızlaştırmasına düşük profille "Ateşkes sağlansın" diyerek engel olabilir mi? Sıra kendisine geldiğinde geç kalmayacak mı?
Eğer ABD karşıtı yeni bir dünya düzeni kurulacak ve "Kuşak Yol" projeleriyle Çin ve diğer ülkeler buna öncülük edecekse, bugünden daha somut bir siyaset ortaya koymalılar ve kanlı saldırıları durdurmalılar. Aksi hâlde yarın silahlar onlara yöneldiğinde yanlarında kimseyi bulamazlar. Unutmasınlar, bu fotoğrafın daha beteriyle, Filistinli kardeşleri soykırıma uğrarken büyük çoğunluğu susan ve korkan İslam ve Arap ülkeleri karşılaşacak.
Yaşanların ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD'nin rolüne dikkat çekmişti.
"GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMAMASI SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI"
Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni münasebetiyle Tahran'da bulunduğu sırada bir suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları bu yazı yazıldığı esnada İran makamları tarafından henüz paylaşılmadı. Eldeki bilgilere göre Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları tarafından korunan bir kampüste bulunan Haniye ve koruması 31 Temmuz sabah 2 sularında meydana gelen bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bununla birlikte saldırı anına ya da sonrasına ait görüntü bulunamaması soru işaretlerine yol açtı. İddia edildiği üzere adı geçen binanın yalnızca bir katı hatta bir odası zarar gördüyse saldırıda patlayıcı yüklü mikro suikast dronu kullanılmış olması mümkündür. Yine insan faktörünün farklı şekillerde işin içinde bulunduğu suikast biçimlerinin geçerli olması imkan dahilindedir.
BÖLGEYİ NELER BEKLİYOR?
İran ve Hizbullah başta olmak üzere bölgesel müttefikleri bu saldırılara ciddi bir yanıt vereceklerdir. Bu durum 7 Ekim'den beri Gazze eksenli süren İsrail saldırılarının ve bölgesel çatışmanın sahasının yayılacağını ve derinleşeceğini gösteriyor. İran ya da Hizbullah'ın geri adım atması 45 yıllık politikaların iflasının kabulü anlamına gelecektir ve İran ve müttefiklerinin iyice aşınan caydırıcılıklarının sona erdiğinin ilanı olacaktır. Bu durum Tahran açısından kabul edilemez. Bu noktada Yemen ve Irak'taki güçlerin ABD ve İsrail'e yönelik saldırılarının nitelik ve nicelik olarak artması mümkündür. 7 Ekim'den beri kırılganlığının farkında olduğu için oldukça ihtiyatlı hareket eden Suriye ve Beşşar Esed yönetimi de istemeden de olsa çatışmalara müdahil olabilir. Bu durum ülke içinde terör örgütü PKK/YPG ve diğer silahlı grupların hareketlenmesine yine Rus hava saldırılarının artmasına yol açabilir. Kısaca 7 Ekim, 1 ve 13 Nisan tarihlerinden sonra 30 Temmuz da çatışmanın derinleştiği bir tarih olarak kaydedilecektir.
Saldırının ortaya koyduğu vahim tablo ile beraber Türkiye'nin 7 Ekim'den beri yaptığı sağduyu ve insancıl diplomasi çağrısının, İsrail karşısında uluslararası kuruluşları aktif hale getirme çabasının hatta yıllardır hasım güç kategorisinde bulunan Beşşar Esed yönetimine yaptığı uzlaşma çağrılarının arkasındaki saik de daha net görüldü. Heniyye suikastına yönelik Ankara'nın verdiği sert tepkiler bölgesel çatışmanın artık daha ileri bir aşamaya ulaştığı ve burada kalmayacağı endişesinden kaynaklanıyor. Muhtemelen bu aşamadan sonra diplomasinin daha az etkili olduğu, sahadaki çatışma dinamiklerinin belirleyici hale geldiği, dahası Ukrayna krizinde görüldüğü üzere Filistin ve bölgenin uluslararası güç mücadelesinin bir alanı haline dönüşeceği döneme giriyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha güçlü olmalıyız" vurgusu ile Kongredeki savaş çığırtkanı ABD'li senatörler tarafından ayakta çılgınca alkışlanan bölge liderleri arasında Netenyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de bulunması Ankara'nın bölgesel denklemdeki hassas konumunu gözler önüne seriyor. Yine de ilk yakın riskin Suriye merkezli olma ihtimali çok daha yüksek olduğu için bu konuda önleyici tedbirlerin bir an önce alınmasında fayda bulunuyor.
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