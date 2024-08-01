Başkan Erdoğan liderlik etti! Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

MİLLİ ÇIKARLARIMIZI SONUNA KADAR KORUMAKTA KARARLIYIZ

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Son günlerde hortlayan yayılmacı emeller karşısında gereken her türlü tedbiri alarak, vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.