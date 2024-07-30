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Son dakika | Irak'ın kuzeyine terör operasyonu! 13 hain sarı torbada

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 10:36 Güncelleme: 30.07.2024 10:47
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine terör operasyonu! 13 hain sarı torbada

Son dakika haberi... MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi

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