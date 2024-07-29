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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 29.07.2024 18:21 Güncelleme: 29.07.2024 18:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de!

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

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