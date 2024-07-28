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İsrailli Bakan Katz'dan Başkan Erdoğan'a ölümle tehdit: Sonun Saddam gibi olur | Dışişleri'nden sert tepki

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 00:05 Güncelleme: 29.07.2024 01:12
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İsrailli Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’a ölümle tehdit: Sonun Saddam gibi olur | Dışişleri’nden sert tepki

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit etti. Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı. Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına Dışişleri'nden sert tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadelerine yer verildi.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise zalime ve zulme karşı her zaman dik duruş sergileyerek Katil İsrail'e tepki göstermeye devam ediyor.

Son olarak Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu.

Katil İsrail'e müdahale etmek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.

SİYONİST BAKANDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

"ERDOĞAN, SADDAM HÜSEYİN'İN İZİNDEN GİDİYOR"
Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak.

Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.

İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak.

Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.

TEPKİLER YAĞDI
Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına tepkiler yağdı.

İŞTE O TEPKİLER....

Abdülhamid Han Hazretleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamanın Abdülhamid'i olduğunu, toprak olarak sahiplendiğiniz, durun, köpek cinsini sizden alacak olan kişi olduğunu hatırlatırız.

"AZ ÖTEDE HAVLAYIN"
Kimin sonunun nasıl olacağı belli olmaz. Az ötede havlayın

"LİDERİME SAYGI DUY ONUN BİR SÖZÜ İLE MERMİYE ATLADIK"

Şakacı çocuk seni . Sen Türkiyeyi Orta doğu devletleri ile karıştırma . Arkanda duranlar olmasaydı senin işgal süren 48 saat . Ola ki gözümüz döndü arkandakilerle birlikte işgal süren 96 saat. Liderime saygı duy onun bir sözü ile mermiye atladık biz 15 Temmuz da

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