İsrailli Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’a ölümle tehdit: Sonun Saddam gibi olur | Dışişleri’nden sert tepki

İŞTE O TEPKİLER....

Abdülhamid Han Hazretleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamanın Abdülhamid'i olduğunu, toprak olarak sahiplendiğiniz, durun, köpek cinsini sizden alacak olan kişi olduğunu hatırlatırız.

"AZ ÖTEDE HAVLAYIN"

Kimin sonunun nasıl olacağı belli olmaz. Az ötede havlayın

"LİDERİME SAYGI DUY ONUN BİR SÖZÜ İLE MERMİYE ATLADIK"

Şakacı çocuk seni . Sen Türkiyeyi Orta doğu devletleri ile karıştırma . Arkanda duranlar olmasaydı senin işgal süren 48 saat . Ola ki gözümüz döndü arkandakilerle birlikte işgal süren 96 saat. Liderime saygı duy onun bir sözü ile mermiye atladık biz 15 Temmuz da