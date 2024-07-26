Türkiye enerji üssü olacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dev teknoloji hamlesi hayata geçiriliyor





DÜNYAYA İLAN EDİLECEK

Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımları konusundaki yeni teşvik çerçevesi hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve bölgelerin yerel potansiyellerinin ekonomik değere dönüştürülmesi için yeni teşvikler sunacağız. Bu kapsamda hazırladığımız program, Cumhurbaşkanımız tarafından dünyaya ilan edilecek ve global yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çekecektir" demişti.