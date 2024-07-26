İzmir’deki elektrik faciasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 11 şüpheli serbest

İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

İzmir'de yağmur sırasında akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan İZSU eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrikten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit'in ifade işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 11 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin, şüphelilerin ifade işlemleri sürerken olayla ilgili yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun ise bulunmadığı değerlendirildi.