İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler
Son dakika haberine göre İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında İZSU Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de var.
İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Gediz Elektrik personeli 1 kişinin Ordu'dan SEGBİS'le bağlanıp ifadesinin alınacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 11 şüpheli savcılık kararı ile yakalandı.
Savcılık talimatı ile bugün İZSU'dan Adana Belediyesi Genel Sekteri eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektirik personeli Halit Özpelit'in gözaltında olduğu öğrenildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı. SABAH, o rapora ulaştı.
Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.
Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.
Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.
F VE M BESLEME DEVRELERİ OLAYA NEDEN OLDU
Alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde en küçük değer olan 142 kohm çıktı. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin faz iletkenleri ile toprak arasındaki her iki devrede yapılan ölçüm değeri 0 khm olarak kayıtlara geçti.
Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği ifade edildi. Söz konusu devreleri besleyen trafonun işletme topraklanması direncinin ölçümü 0,75 ohm olarak kaydedildi.
ARIZAYI TESPİT EDECEK HASSASİYETE SAHİP DEĞİLLER
Söz konusu kablolar üzerinden gerçekleşebilecek faz toprak arızalarında, arızayı temizleyecek aşırı akım koruma devre kesicilerinin manyetik açtırma ünitelerinin M kodlu devre kesici için 800 amper ve F kodlu devre kesici için 4000 amper oldukları, bu nedenle arızayı temizleyecek hassasiyete sahip olmadıkları belirlendi.
M BESLEME KABLOSU MAZGALIN ALTINA SIKIŞMIŞ
Arızalı besleme devrelerinin arıza noktasını tespit etmeleri istendi. Test ekibi arıza noktasını tespit edemedi. Bunun üzerine olay yerinde kazı çalışması yapıldı
M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine olay yerinde rastlanmadı. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.
KABLOLARIN ZEMİNE GÖMÜLME DERİNLİĞİ YETERSİZ
Besleme devrelerine ait kabloların zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri ölçüldü. Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 cm, boru üstünden ölçüldüğünde 36 cm olduğu görüldü.
Temasın olduğu noktada ise derinliği mazgalın kalınlığı kadar olduğu görüldü. Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gerekirken, kabloların derinliğinin yetersiz olduğu tespit edildi.
DRENAJ BORULARI KABLOLARI YÜKSELTMİŞ
Ayrıca kablo derinliğinin 15 cm düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etkenin, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi olarak tespit edildi.
Ayrıca kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği belirlendi.
HER İKİ KURUMUN İHMALİ VAR
İZSU uygulamalarının sonucu bu durumun asli nedenlerinden biri olduğuna kanaat getirildi. Kabloların 36 ve 45 cm aralığındaki derinliğe gömülmüş olmasının da asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş. uygulamaları sonucunda yaşandığı raporda ifade edildi. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu vurgulandı.
İZSU KAZISINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi.
Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.
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