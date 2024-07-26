Başkan Erdoğan imzaladı! Emniyet müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Son dakika... Emniyet Müdürlüklerine yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında 22 ilin İl Emniyet Müdürlükleri’ne yeni atamalar gerçekleştirildi. İşte isim isim tam liste..
Son dakika...Emniyet Müdürlüklerine yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
#SONDAKİKA— A Haber (@ahaber) July 25, 2024
➡️ Emniyet müdürü atamaları Resmi Gazete'de pic.twitter.com/GVxuLjbY2f
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında 22 ilin İl Emniyet Müdürlükleri'ne yeni atamalar gerçekleştirildi.
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
Çanakkale İl Müdürü Muhammet MERMER,
Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin YILDIRIM, görevden alınmış,
Adana İl Müdürlüğüne Mustafa GÖKBOĞA,
Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç BAKİ,
Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin ULAŞ,
Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine BÖÇKÜN,
Bayburt İl Müdürlüğüne Salih KÖSE,
Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa ÇAKIR,
Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk LONGA,
Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin KÜÇÜKTEPE,
Gaziantep İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Umut ZEYBΕΚ,
Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz MADEN,
Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman YILDIRIM,
Isparta İl Müdürlüğüne Hüseyin GÜÇLÜ,
Kars İl Müdürlüğüne Mustafa TOSUNOĞLU,
Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem AÇIKYILDIZ KAZEL
Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat KONAN,
Kilis İl Müdürlüğüne Emre ÇALĞAN,
Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut SELÇUK,
Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya SELAMET,
Siirt İl Müdürlüğüne Sabri SİDAR,
Sinop İl Müdürlüğüne Zeki YILDIRIM,
Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan ÖZOK,
atanmıştır.
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