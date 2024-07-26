Bingöl’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

6 Şubat'tan bu yana yurdun birçok noktasında depremler yaşanıyor. Bu kez depremin adresi Bingöl oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarını verilerinin AFAD duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre saat 18.27 meydana gelen depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.