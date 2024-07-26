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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 18:36 Güncelleme: 26.07.2024 18:48
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Bingöl’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin detaylarını AFAD duyurdu. Saat 18.27'de meydana gelen depremin yerin 11.88 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

6 Şubat'tan bu yana yurdun birçok noktasında depremler yaşanıyor. Bu kez depremin adresi Bingöl oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarını verilerinin AFAD duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre saat 18.27 meydana gelen depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.

AFAD'ın Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4.2'lik depreme dair detaylı paylaşımı.AFAD'ın Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4.2'lik depreme dair detaylı paylaşımı.

AFAD SON DEPREMLER

2024-07-26 18:27:17 39.27361 40.975 11.88 MW 4.2 Karlıova (Bingöl)

2024-07-26 17:44:01 37.47472 36.97056 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-07-26 17:37:04 39.75917 30.17444 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)

2024-07-26 17:32:19 39.65972 26.4075 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)

2024-07-26 17:28:02 41.00472 39.88611 6.99 ML 1.6 Karadeniz - [05.82 km] Yomra (Trabzon)

2024-07-26 17:15:21 38.10333 37.21389 6.93 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-07-26 17:03:33 38.70222 26.18583 9.44 ML 1.5 Ege Denizi - [19.64 km] Karaburun (İzmir)

2024-07-26 17:01:20 37.98944 36.51028 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

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