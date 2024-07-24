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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 12:16 Güncelleme: 24.07.2024 12:23
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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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