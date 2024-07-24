Başkan Erdoğan "Milletin varlığını başka yere harcatmayız" diyerek duyurdu: Belediyelerin borçları tahsis edilecek

"AMACIMIZ KALICI REFAHI ARTTIRMAK"

Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum: Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen, Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamının farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyorum. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz; verdiği sözün her zaman dimdik arkasında duranlardanız. Bizden öncekilerin yaptığı yanlışları tekrarlamamakta da kararlıyız. Bu ülke, yakın geçmişte kendi çıkarı için ülkeyi popülizm bataklığına sürükleyen siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke, meydanlarda vaat yarıştıranlardan, sırf seçim kazanmak için vatandaşın umutlarıyla oynayanlardan çok çekti. Böyle bir hataya yeniden düşme lüksümüz yoktur. Amacımız; ekonomimizi, enflasyonu körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. El ele, gönül gönüle vererek bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Siz dava arkadaşlarımdan da bu hususları, vatandaşlarımıza anlatmanızı özellikle rica ediyorum.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen ardından Meclis grubumuz teşekkül etti ve 14 aydır yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz. Bu 14 aylık süre zarfında milletimizin ihtiyaç duyduğu, ülkemizin sorunlarına çözüm olacak çok sayıda yasayı çıkardınız. Öncelikle tek tek hepinizi çabalarınızdan, özverili ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı kutluyor, tebrik ediyor, sizlere milletim adına kalpten teşekkür ediyorum. Parlamentonun gündeminde olan bazı kanun tekliflerini de görüştükten sonra, inşallah Meclis çalışmalarımız kısa süreli bir tatile girecek. Tabii tatile giren sadece Meclis çalışmaları olacak; Meclis dışı çalışmalarımız, sahadaki gayretlerimiz inşallah hız kesmeden devam edecek.

3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi; 22'inci dönem faaliyetlerine başlamıştı. 22'inci dönemden 28'inci döneme kadar, 7 dönem boyunca, AK Parti birinci parti olarak, Meclis'i sevk ve idare eden kuvvet oldu. Gerek Hükümetlerimizle gerekse Meclis'teki gruplarımızla, insanüstü bir gayret gösterdik, her anımızı, her dakikamızı milletimize adayarak yoğun şekilde mücadele ettik. Geride bıraktığımız 22 yılda, hükümetteki icraatlarımız kadar Meclis çalışmaları itibariyle de rekorlar kırdık. Milletimiz bizi Meclis'e çalışmaya gönderdi, ter dökmemiz için seçti, ülkemiz için mücadele görevi verdi ve biz de milletimize mahcup olmamak için, emaneti hakkıyla taşımanın gayreti içinde olduk. AK Parti Hükümetlerinin de, AK Parti'nin Meclis Gruplarının da en temel vasfı, milletle doğrudan iletişim kurmasıdır. Bizim aracılara ihtiyacımız yok. Bizim vasıtalara ihtiyacımız yok. Biz; çarşıda, pazarda, dolmuşta, otobüste, sokakta, caddede, vatandaşımızın evinde, işyerinde, onunla doğrudan irtibat kurar, doğrudan iletişim kurar; derdini, sorununu dinler; gelir burada o derde çare bulmanın, o sorunu çözmenin mücadelesini veririz.

"SADECE MİLLETİMİZE BAKAR ADIMIMIZI DA ONA GÖRE ATARIZ"

AK Parti'yi kuran, aziz milletimizdir. AK Parti'yi 22 yıl boyunca birinci parti yapan ve bugünlere taşıyan da, milletle ruberu kurduğu irtibattır, iletişimdir. Bugüne kadar milletimizin hiçbir derdine bigâne kalmadık. Hiçbir soruna kulağımızı tıkamadık. Görmezden gelenlerden asla olmadık. Milletimizin sevincine olduğu gibi hüznüne, acısına da ortak olduk, derdini paylaştık; milletimizle daima iç içe, yan yana yaşadık. Başkalarının ne dediği, ne düşündüğü mühim değil; millet ne diyor, millet ne düşünüyor, millet ne söylüyor, biz ona dikkat kesildik. Efendim, muhalefet ne der? Bize ne muhalefetten. Efendim, medyada ne yazarlar, ne söylerler? Bize ne medyadan? Efendim seçkinler rahatsız oluyorlarmış, tuzu kurular gürültü yapıyorlarmış, sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız, hiçbirine aldırmayız. Biz, sadece milletimize bakar, milletimizin ortak hissiyatına bakar, ortak beklentilerine bakar, adımımızı da ona göre atarız.