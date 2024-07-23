PKK kıskaçta! Irak'tan terörle mücadele flaş adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" denilecek
Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı noktalardan biri olan Irak son dönemlerde terörle mücadele aldığı kararlar ile gündeme geliyor. Bu kez Irak hükümeti tarafından PKK'ya karşı dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.
YAZIŞMALARDA "YASAKLI ÖRGÜT" İFADESİ KULLANILACAK
Daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak hükümeti tarafından terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım atıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre hükümet, resmi yazışmalarında "yasaklı örgüt PKK" ifadesinin kullanılması konusunda yeni bir karar almıştır.
BAĞDAT'TA GÜVENLİK ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.
'YASAKLI ÖRGÜT PKK'
Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.
Bunun sonucunda, Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı. Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırılmıştır.
IRAK'IN BU ADIMI UMUT VERİCİ
Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu. Türkiye tarafından, Irak hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi.
Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konmuş oldu.
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