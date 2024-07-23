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PKK kıskaçta! Irak'tan terörle mücadele flaş adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" denilecek

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 19:56 Güncelleme: 23.07.2024 20:23
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PKK kıskaçta! Irak’tan terörle mücadele flaş adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt denilecek

Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı noktalardan biri olan Irak son dönemlerde terörle mücadele aldığı kararlar ile gündeme geliyor. Bu kez Irak hükümeti tarafından PKK'ya karşı dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı. Uluslarası arenada da her geçem gün gücünü kaybeden hain terör örgütüne ilişkin Irak dikkat çeken bir karar aldı. daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak. Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak.

YAZIŞMALARDA "YASAKLI ÖRGÜT" İFADESİ KULLANILACAK

Daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak hükümeti tarafından terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım atıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre hükümet, resmi yazışmalarında "yasaklı örgüt PKK" ifadesinin kullanılması konusunda yeni bir karar almıştır.

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak. Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak.

BAĞDAT'TA GÜVENLİK ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak. Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak.

'YASAKLI ÖRGÜT PKK'

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.

Bunun sonucunda, Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı. Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırılmıştır.

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak. Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak.

IRAK'IN BU ADIMI UMUT VERİCİ

Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu. Türkiye tarafından, Irak hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi.

Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konmuş oldu.

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