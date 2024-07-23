PKK kıskaçta! Irak'tan terörle mücadele flaş adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" denilecek

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında “yasaklı örgüt PKK” ifadesini kullanacak.

'YASAKLI ÖRGÜT PKK'

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.

Bunun sonucunda, Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı. Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırılmıştır.