Terör sempatizanlarına geçit yok! Mersin’deki terör halayına soruşturma! Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında



KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" dedi.