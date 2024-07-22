Sokak hayvanları tasarısında düzenleme! "ötanazi" kelimesi yasadan çıkarılıyor
Son dakika....Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yasa tasarısından “ötanazi” kelimesi çıkarılacak, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır.” hükmü eklenecek.
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.
Meclis'e gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.
GÖRÜŞMELERE GERGİNLİK ARASI
Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.
ÖTANAZİ KELİMESİ ÇIKARILIYOR
Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.
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